Streit in Hamburg eskaliert: Mann zückt Waffe und schießt, Täter flüchtig
Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am frühen Sonntagmorgen ist ein Schuss im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefallen.
Zunächst hat es eine Auseinandersetzung zwischen Personen gegeben. Daraufhin schoss ein Mann mit einer scharfen Waffe in Richtung Boden.
Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall ganz in der Nähe der legendären Kiez-Kneipe "Elbschlosskeller" ereignet haben.
Verletzt wurde durch den Schuss jedoch niemand, teilte die Polizei mit. Nach dem Vorfall flüchtete der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung.
Die Waffe führte der Mann bei seiner Flucht allerdings nicht mehr mit sich.
Die Polizei fahndet derzeit weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter. Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa