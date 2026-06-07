Streit in Hamburg eskaliert: Mann zückt Waffe und schießt, Täter flüchtig

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am frühen Sonntagmorgen ist ein Schuss im Hamburger Stadtteil St. Pauli gefallen.

Am Sonntagmorgen ist in Hamburg auf St. Pauli ein Schuss gefallen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Zunächst hat es eine Auseinandersetzung zwischen Personen gegeben. Daraufhin schoss ein Mann mit einer scharfen Waffe in Richtung Boden.

Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall ganz in der Nähe der legendären Kiez-Kneipe "Elbschlosskeller" ereignet haben.

Verletzt wurde durch den Schuss jedoch niemand, teilte die Polizei mit. Nach dem Vorfall flüchtete der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung.

Die Waffe führte der Mann bei seiner Flucht allerdings nicht mehr mit sich.