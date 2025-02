12.02.2025 21:53 Großeinsatz an U- und S-Bahnhof! Mann wird mit Gaspistole angegriffen

In Hamburg wurde am Mittwochabend auf einen Mann an der U- und S-Bahn-Station Barmbek mit einer Gaspistole geschossen. Der Täter konnte fliehen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Erneuter Großeinsatz für die Hamburger Polizei am Mittwochabend! Ein bislang noch unbekannter Täter soll am S- und U-Bahnhof Barmbek mit einer Gaspistole auf einen Mann geschossen haben. Die Polizei sicherte den U- und S-Bahnhof Barmbek mit zahlreichen Kräften ab. © Lenthe-Medien/Schmid Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums bestätigte den Einsatz auf TAG24-Nachfrage. Das mutmaßliche Opfer wurde vor Ort in einem Rettungswagen versorgt. Zur Schwere der Verletzungen konnten keinerlei Auskünfte gegeben werden. Demnach seien zahlreiche Polizeikräfte vor Ort und sicherten in schwerer Montur die Zugänge zu dem Bahnhof. Hamburg Crime Amokdrohung an Hamburger Schule! "Ihr werdet alle sterben!" Zwischenzeitlich fuhren auch die U- und S-Bahnen ohne Halt in Barmbek durch. Laut Sprecher sei dies mittlerweile aber nicht mehr der Fall. Die genauen Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch unklar. Bereits am Nachmittag war es im Hamburger Westen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen, als ein gefährlicher Straftäter vorübergehend aus der geschlossenen Psychiatrie in Rissen geflohen war.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid