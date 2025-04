11.04.2025 09:24 Großeinsatz der Polizei! Jugendliche hantieren in Linienbus mit Waffe

Fünf Jugendliche haben am Donnerstagabend in Hamburg für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Sie hatten in einem Linienbus mit einer Waffe hantiert.

Von Robert Stoll

Hamburg - Dummer Streich oder pure Provokation? Fünf Jugendliche haben am Donnerstagabend in Hamburg in einem Linienbus mit einer Waffe hantiert und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei umstellte den Bus und durchsuchte die Jugendlichen. Dabei stellte sie eine Softair-Pistole sicher. © NonstopNews/Sandra Beckefeldt Wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte eine Zeugin, die sich mit der Gruppe in dem Bus der Linie 5 befand, gegen 20.20 die Polizei angerufen. Sie schilderte, dass einer der Jugendlichen eine Waffe in der Hand halten würde. Umgehend machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den Weg und stoppten den Bus auf der Hoheluftchaussee/Ecke Martinistraße. Mit gezückten Waffen umstellten die Beamten den Bus und baten die Fahrgäste, der Reihe nach auszusteigen - bis auf die fünf Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren. Hamburg Crime Reizgas-Überfall auf Tankstelle: Täter auf der Flucht Die mussten sich an die Fahrzeugwand stellen und wurden durchsucht. Dabei fand die Polizei eine Softair-Pistole und stellte diese sicher. In Handschellen wurden die Jugendlichen abgeführt und auf ein Polizeirevier gebracht, von wo sie ihre Eltern abholen konnten. Laut Sprecher wurde ein Bericht an die Waffenbehörde weitergeleitet, die nun die Besitzverhältnisse überprüft.

