02.01.2025 21:52 Großeinsatz in Flüchtlingsunterkunft: Zahlreiche Streifenwagen vor Ort

Von Luisa Buck

Hamburg - Am Donnerstagabend hat es einen größeren Polizeieinsatz in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft gegeben. Polizei und Rettungskräfte wurden zum Neuenfelder Fährdeich gerufen. © Blaulicht-News.de Zahlreiche Streifen- und Rettungswagen wurden gegen 20.10 Uhr zum Neuenfelder Fährdeich alarmiert, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte. Auf Fotos war zu sehen, dass sich mehr als ein Dutzend Polizeifahrzeuge vor der Unterkunft positioniert hatten. Nach ersten Informationen sollte es dort zu einer Massenschlägerei mit eingesetzten Waffen gekommen sein. Das Ganze stellte sich dann aber als "nicht so dramatisch" heraus, wie der Sprecher erklärte. Jedoch seien drei Personen leicht verletzt worden. Zu den genauen Hintergründen könne man aber aktuell noch nichts sagen. Der Polizei-Einsatz laufe noch, hieß es weiter.



Titelfoto: Blaulicht-News.de