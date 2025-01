Großeinsatz in Hamburg: Minderjähriger geht in Café und schießt

Hamburg - Wieder Schüsse in Hamburg ! Im Stadtteil St. Georg flogen am Sonntagabend die Kugeln. Es gab einen Großeinsatz der Polizei.

Die Polizei hat den Tatort am Hansaplatz abgesperrt. © HamburgNews

Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Montagmorgen zu TAG24. Am frühen Nachmittag veröffentlichten die Ermittlungsbehörden weitere Details.

Demnach betrat ein Jugendlicher ein Lokal am Steindamm und schoss sofort mehrmals auf einen 49-Jährigen. Nach TAG24-Informationen geschah es im "Grand Café Back-Lava". Der Mann mit russischem Pass erlitt leichte Verletzungen. Danach flüchtete der Schütze in eine Gaststätte am Hansaplatz.

Hierhin verfolgten ihn der 49-Jährige und mehrere Begleiter. Zwei Personen aus der Gruppe schlugen und traten auf den Minderjährigen ein und schossen ebenfalls mehrmals auf ihn. Daraufhin flüchteten der Russe und seine Begleiter in unterschiedliche Richtungen.

Der Jugendliche erlitt eine Schussverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Nach Polizeiangaben befindet er sich nicht in Lebensgefahr.