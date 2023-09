29.09.2023 15:56 63-Jährige in ihrer Wohnung getötet - Polizei nimmt Sohn (39) fest

Am Dienstag wurde eine 63-jährige Frau in Hamburg-Harburg getötet. Die Polizei nahm am Donnerstag ihren dringend tatverdächtigen Sohn (39) fest.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schrecklich: Ein 39-jähriger Mann soll seine 63-jährige Mutter in Hamburg getötet haben. Er wurde von der Polizei festgenommen. Am Dienstag wurde eine 63-jährige Frau in Hamburg-Harburg getötet. Die Polizei nahm am Donnerstag ihren dringend tatverdächtigen Sohn (39) fest. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler Wie die Beamten mitteilten, verständigte der Verdächtige am Dienstagmorgen die Polizei, nachdem er seine leblose Mutter in ihrer Wohnung im Schlossmühlendamm (Stadtteil Harburg) aufgefunden habe. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der 63-Jährigen feststellen, woraufhin die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht wurde. Durch eine durchgeführte Obduktion ergaben sich Hinweise auf eine mehrfache Gewalteinwirkung gegen die Frau. Hamburg Crime Unmengen Zwiebeln, Kartoffeln und Melonen illegal auf Feld entladen: Wer war's? Im Zuge der Ermittlungen ergab sich schließlich ein dringender Tatverdacht gegen den 39-jährigen Sohn. Der mutmaßliche Täter wurde am Donnerstagabend im Stadtteil Barmbek vorläufig festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an.

