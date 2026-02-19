Messerattacke an Bushaltestelle: Mann schwer verletzt, Täter auf der Flucht
Hamburg - Am Mittwochnachmittag kam es an einer Bushaltestelle in Hamburg-Stellingen zu einem Streit, der ausartete.
Gegen 16.55 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Kieler Straße gerufen, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.
Nach aktuellen Erkenntnissen der Kriminalpolizei stritten sich zwei Männer vor einem Geschäft. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der Unbekannte mehrfach mit einem Messer auf den 40-Jährigen ein.
Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung eines nahegelegenen Bahndammes.
Der 40-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei unter anderem schwere Verletzungen im Bauchraum und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.
Polizei sucht nach Zeugen
Vor Ort betreute das Kriseninterventionsteam des Deutschen Kreuzes Zeuginnen und Zeugen.
Mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen sowie dem Polizeihubschrauber "Libelle" fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Doch der Unbekannte konnte nicht gefasst werden.
Der Kriminaldauerdienst ermittelte zunächst vor Ort. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen von der Mordkommission in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen.
Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Erstmeldung am 18. Februar, um 18.40 Uhr; zuletzt aktualisiert am 19. Februar, um 11.09 Uhr.
