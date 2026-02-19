Messerattacke an Bushaltestelle: Mann schwer verletzt, Täter auf der Flucht

Hamburg - Am Mittwochnachmittag kam es an einer Bushaltestelle in Hamburg -Stellingen zu einem Streit, der ausartete.

Die Hamburger Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 16.55 Uhr wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Kieler Straße gerufen, teilte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mit.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Kriminalpolizei stritten sich zwei Männer vor einem Geschäft. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der Unbekannte mehrfach mit einem Messer auf den 40-Jährigen ein.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung eines nahegelegenen Bahndammes.

Der 40-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei unter anderem schwere Verletzungen im Bauchraum und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.