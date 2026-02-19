Messerattacke bei Casino? Polizei rückt mit Großaufgebot aus, dann kommt alles anders

Hamburg - Aufregung am Casino! Über eine App alarmierte ein Taxi-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.11 Uhr in Hamburg die Polizei.

Am Donnerstag rückte die Polizei in Hamburg zu einem Großeinsatz an einem Casino aus. © Lenthe-Medien

Dabei wurde an der Spielbank Hamburg am Stephansplatz eine beunruhigende Beobachtung geschildert: Eine männliche Person sollte einen Mitarbeiter des Casinos mit einem Messer angegriffen und auf ihn eingestochen haben.

Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Doch bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus: Bei dem Notruf handelte es sich nicht um Ernsthaftigkeit!

Nach Überprüfung konnten keine Hinweise auf einen vom Taxi-Fahrer beschriebenen Sachverhalt vorgefunden werden. Weder ein bedrohter Mitarbeiter noch eine Person mit Messer wurde vor Ort angetroffen, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.