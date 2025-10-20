Sturz aus acht Metern Höhe: Flucht nach Kita-Einbruch endet im Krankenhaus
Hamburg - Eine Person ist am frühen Montagmorgen in eine Hamburger Kita eingebrochen. Als diese flüchten wollte, verletzte sie sich bei einem Sprung aus dem Gebäude.
Die Person habe sich nach einem Einbruch in der Franz-Marc Straße in Hamburg-Billstedt gegen 4.16 Uhr im Haus befunden.
Die Polizei gehe dabei von einem Einbruchsdiebstahl aus, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.
Daraufhin habe sich der mutmaßliche Einbrecher selbstständig aus dem Gebäude befreien wollen und sei deshalb in die Tiefe gesprungen. "Ein Sprung aus sieben bis acht Metern", so der Sprecher weiter.
Dabei habe sich die Person Verletzungen zugezogen und sei daraufhin ins Krankenhaus gebracht worden. "Die unteren Extremitäten" habe sich der- oder diejenige verletzt, erklärte der Sprecher.
Aktuell werden die Räume durchsucht. Danach wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernehmen.
Titelfoto: Lars Ebner