Sturz aus acht Metern Höhe: Flucht nach Kita-Einbruch endet im Krankenhaus

Hamburg - Eine Person ist am frühen Montagmorgen in eine Hamburger Kita eingebrochen. Als diese flüchten wollte, verletzte sie sich bei einem Sprung aus dem Gebäude.

Eine Person verletzte sich bei einem Einbruch in einer Hamburger Kita am Montagmorgen. © Lars Ebner

Die Person habe sich nach einem Einbruch in der Franz-Marc Straße in Hamburg-Billstedt gegen 4.16 Uhr im Haus befunden.

Die Polizei gehe dabei von einem Einbruchsdiebstahl aus, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24.

Daraufhin habe sich der mutmaßliche Einbrecher selbstständig aus dem Gebäude befreien wollen und sei deshalb in die Tiefe gesprungen. "Ein Sprung aus sieben bis acht Metern", so der Sprecher weiter.