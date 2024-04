Situation an Drogen-Hotspot eskaliert! Polizei wird angegriffen, Beamter greift zur Waffe

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Polizei am DrobInn! Am Donnerstag waren zunächst zwei Männer, 17 und 32 Jahre alt, aufeinander losgegangen, als die Beamten die Situation beruhigen wollten, wurden sie selbst zum Ziel. Ein Beamter griff daraufhin zur Waffe und feuerte einen Schuss ab.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot am DrobInn vor Ort und musste die eskalierende Situation entschärfen. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie die Polizei am Freitagmittag erklärte, wurden zwei Einsatzkräfte am Drogen-Hotspot auf einen Streit zwischen zwei Personen aufmerksam gemacht. Die beiden Kontrahenten standen sich direkt gegenüber, einer mit einem Schlagstock in der Hand, der andere mit einer Machete.

Die Beamten zögerten keine Sekunde und versuchten, die Streithähne zu trennen. Auf mehrfache Ansprache hin zumindest ließ der Mann den Schlagstock fallen.

Der andere reagierte zunächst nicht und wandte sich mit drohender Haltung und der Machete in der Hand den Polizisten zu. Einer von ihnen griff zur Waffe und gab einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin ließ der Tatverdächtige ebenfalls seine Waffe fallen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Zahlreiche Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Vorplatz befunden hatten, solidarisierten sich kurzerhand mit den beiden Streithähnen und warfen mit Flaschen und anderen Gegenständen auf die Einsatzkräfte. Diese wehrten sich und nahmen zwei weitere Männer vorübergehend in Gewahrsam.

Glücklicherweise wurde bei den Angriffen niemand verletzt, die Situation beruhigte sich ebenso schnell wieder.