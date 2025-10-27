Hochzeitsfeier eskaliert zur Schlägerei: Gäste gehen mit Flaschen und Scherben aufeinander los

Hamburg - Fäuste, Flaschen und Scherben: Im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist eine Hochzeitsfeier zu einer Schlägerei eskaliert.

Die Polizei ermittelt gegen sieben beteiligte Personen wegen Körperverletzung. © Christoph Seemann

Wie die Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Vorfall auf der Jenfelder Allee 75.

Auf einer Hochzeitsfeier gerieten am späten Samstagabend gegen 23.50 Uhr zwei Personen aus noch unbekannter Ursache in einen Streit.

Daraufhin mischten sich fünf weitere in den Streit ein - kurze Zeit später eskalierte die Situation zur Schlägerei.

Laut Polizei wurden Fäuste, Flaschen, Glasscherben und möglicherweise auch ein Küchenmesser eingesetzt.

Fünf Menschen wurden verletzt. Ein 29-jähriger Mann musste mit einer fünf Zentimeter breiten Schnittwunde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Vier weitere Personen im Alter von 41, 37, 30 und 34 Jahren, darunter auch eine Frau, wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.