Nach Schießerei in Hamburg: Polizei sucht weiter nach dem Täter
Hamburg - Der Täter ist noch immer auf der Flucht! Rund zehn Monate nach Schüssen auf einen 41-jährigen Mann im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne hat die Polizei Bilder vom mutmaßlichen Fluchtwagen veröffentlicht.
Am Abend des 9. Juni 2025 war nach TAG24-Informationen der Präsident der Rockergruppe Comancheros vor seinem Haus von einem unbekannten Mann angegriffen und durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden.
Der Täter konnte im Anschluss fliehen, eine Fahndung blieb seinerzeit erfolglos.
Daher hat die Polizei nach der Auswertung von Videobildern Hinweise auf einen silbernen Mercedes Viano erhalten, mit dem der mutmaßliche Täter entkommen konnte.
In diesem Zuge bittet die Behörde, Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat besagten Wagen gesehen haben, sich unter Telefonnummer 040/428656789 zu melden.
Laut Sprecher sorgen die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden weiterhin an.
Titelfoto: NEWS5 / René Schröder