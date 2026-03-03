Nach Schießerei in Hamburg: Polizei sucht weiter nach dem Täter

Nach einer Schießerei im Juni 2025 hat die Polizei Bilder von einem möglichen Fluchtwagen veröffentlicht. Bislang konnte der Täter noch nicht gefasst werden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Der Täter ist noch immer auf der Flucht! Rund zehn Monate nach Schüssen auf einen 41-jährigen Mann im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne hat die Polizei Bilder vom mutmaßlichen Fluchtwagen veröffentlicht.

Bei einer Schießerei im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne wurde im Juni 2025 ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nun erhofft sich die Polizei neue Hinweise.  © NEWS5 / René Schröder

Am Abend des 9. Juni 2025 war nach TAG24-Informationen der Präsident der Rockergruppe Comancheros vor seinem Haus von einem unbekannten Mann angegriffen und durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Der Täter konnte im Anschluss fliehen, eine Fahndung blieb seinerzeit erfolglos.

Daher hat die Polizei nach der Auswertung von Videobildern Hinweise auf einen silbernen Mercedes Viano erhalten, mit dem der mutmaßliche Täter entkommen konnte.

Der Täter soll in diesem Mercedes Viano geflüchtet sein.  © Polizei Hamburg

In diesem Zuge bittet die Behörde, Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat besagten Wagen gesehen haben, sich unter Telefonnummer 040/428656789 zu melden.

Laut Sprecher sorgen die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden weiterhin an.

