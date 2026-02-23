Nach Messerattacke an Bushaltestelle: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Hamburg - Nach einer Messerattacke an einer Bushaltestelle im Hamburger Stadtteil Stellingen in der vergangenen Woche hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen nach einer Messerattacke an einer Hamburger Bushaltestelle festnehmen. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war es der Mordkommission gelungen, einen 43 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

Dieser soll am vergangenen Mittwoch im Verlauf eines Streites mit einem Messer mehrfach auf einen 40-Jährigen eingestochen haben. Anschließend konnte er flüchten. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei am Freitag in seiner Wohnung im Stadtteil Othmarschen vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Zimmers stellten die Beamten Beweismittel sicher.