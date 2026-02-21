Direkt vor Wache: Unbekannte sprengen Motorhaube von Polizeibus

Hamburg - In der Troplowitzstraße in Hamburg ist am späten Freitagabend ein geparkter Polizeibus durch eine Explosion erheblich beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr im Stadtteil Hoheluft, direkt gegenüber dem Polizeikommissariat 23.

Der Polizeibus erlitt einen Totalschaden. © HamburgNews

Zeugen nahmen einen lauten Knall wahr und bemerkten anschließend Rauch, der aus der Motorhaube des Einsatzfahrzeugs aufstieg.

Die diensthabenden Polizisten des PK23 alarmierten die Feuerwehr. Glücklicherweise geriet das Fahrzeug trotz der Explosion nicht in Brand.

Durch die Druckwelle wurde jedoch die Motorhaube des Polizeibusses hochgebogen, eine Fahrzeugseite beschädigt sowie die Scheibenwischer zerstört.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein sogenannter "Polenböller" zwischen Motorhaube und Frontscheibe platziert und gezündet wurde.

Unmittelbar nach dem Vorfall leiteten die Beamten eine Nahbereichsfahndung ein, jedoch ohne Erfolg. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen.