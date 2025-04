14.04.2025 14:24 2.138 Jugendlicher fällt von Hochhaus und stirbt: Fünf Verdächtige festgenommen

In Hamburg ist in der Nacht zu Montag ein Mann von einem Balkon in den Tod gestürzt. Die Polizei hat fünf verdächtige festgenommen.

Von Carola Große-Wilde, Martin Fischer und Lukas Müller Hamburg - In Hamburg-Wilstorf ist ein 15-Jähriger in der Nacht zu Montag vom Balkon eines Hochhauses in den Tod gestürzt. Inzwischen hat die Polizei fünf Verdächtige festgenommen. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann vom Balkon gestoßen wurde. © Lenthe-Medien André Lenthe Der Jugendliche war in der Nacht zu Montag von einem Balkon des Hochhauses im Stadtteil Wilstorf im Hamburger Süden gestürzt. Trotz Reanimationsversuchen starb er an seinen Verletzungen. Vor dem Sturz drang der Polizei zufolge eine Gruppe gewaltsam in eine Wohnung im achten Stock des Hochhauses ein und attackierte die Anwesenden. Während des Geschehens stürzte der Jugendliche vom Balkon. Die Ursache des Falls ist bislang ungeklärt. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um vier Syrer zwischen 16 und 20 Jahren und eine 22 Jahre alte Irakerin. Alle Reanimationsversuche scheiterten, der junge Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. © Lenthe-Medien André Lenthe Die Spurensicherung war bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. © Lenthe-Medien André Lenthe In diesem Hochhaus ist der Mann zu Tode gestürzt. © Lenthe-Medien André Lenthe Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission dauern an. Erstmeldung um 8.43 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.24 Uhr

Titelfoto: Lenthe-Medien André Lenthe