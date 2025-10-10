Junkies sorgen für Großeinsatz auf Friedhof

Hamburg - Großeinsatz für die Polizei in Hamburg! Auf dem Alten Harburger Friedhof haben am Freitagnachmittag mehrere Personen offen Drogen konsumiert. Eine Frau wählte daraufhin den Notruf.

Die Polizei kontrollierte auf dem Alten Harburger Friedhof am Freitagnachmittag mehrere Junkies. © Lenthe-Medien/Reimer

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, machten sich sechs Streifenwagen gegen 16.15 Uhr auf den Weg in die Maretstraße. Als sie dort eintrafen, traten die Junkies die Flucht an.

Insgesamt konnten die Beamten aber zwölf Personen stellen und kontrollieren. Dabei verhielten sich die Verdächtigen äußerst unkooperativ und weigerten sich, die Anweisungen zu befolgen. Einem mussten, wie auf Bildern zu sehen ist, sogar Handschellen angelegt werden.

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte keinerlei Drogen, ein Drogenspürhund war da erfolgreicher. Er erschnüffelte in der Gegend mehrere Erdlöcher, die wohl als Drogenverstecke dienten.