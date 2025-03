27.03.2025 18:10 Keine Waffen und Messer erlaubt! Bundespolizei verlängert erneut Verbot

Das Waffenverbot an den Hamburger Bahnhöfen geht in eine erneute Verlängerung. Messer und Co. bleiben verboten. Und das Verbot ist erneut befristet.

Von Bernhard Sprengel und Christiane Bosch Hamburg - Die Bundespolizei hat das Ende November eingeführte Waffenverbot an Hamburger Bahnhöfen zum dritten Mal verlängert. Die Allgemeinverfügung gilt bis Ende April, wie die Bundespolizeidirektion Hannover mitteilte.

An Hamburger Bahnhöfen gilt bis Ende April ein Waffenverbot. © Jonas Walzberg/dpa Demzufolge dürfen in den Bahnhöfen keine gefährlichen Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art mitgeführt werden. Das Waffenverbot betrifft den Hauptbahnhof sowie die Bahnhöfe Altona, Harburg, Bergedorf und Dammtor. Die Bundespolizei hatte die Verfügung ursprünglich mit bestehender Kriminalität und einem erhöhten Alkoholkonsum auf Weihnachtsmärkten und an Silvester begründet. Nun hieß es, dass Körperverletzungsdelikte insbesondere mit Messern deutlich in der bundespolizeilichen Lage wahrnehmbar seien und die Sicherheit von Bahnreisenden und der Bevölkerung beeinflussten. Seit dem 1. Oktober 2023 besteht bereits ein Waffenverbot rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Mitte Dezember hatte der Senat außerdem ein Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr erlassen. Bei Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr, in den Bahnhöfen und auf größeren Festen finden die Beamtinnen und Beamten trotz des Verbotes immer wieder auch Waffen bei den Kontrollierten. Vor allem Messer und Pfefferspray.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa