Leichenfund im Hamburger Stadtpark: Staatsanwaltschaft erlässt zweiten Haftbefehl

Hamburg - Nach dem Fund einer Leiche im Hamburger Stadtpark sitzt nun auch der zweite Verdächtige in Untersuchungshaft.

In der Nähe des Planschbeckens im Hamburger Stadtpark entdeckten Polizisten am Donnerstag eine Leiche. © IMAGO / Hanno Bode

Gegen die beiden 18-Jährigen sei Haftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags erlassen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Den beiden Deutschen wird vorgeworfen, für den Tod eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark verantwortlich zu sein.

Polizisten hatten die Leiche am Donnerstagnachmittag nach einem Hinweis von Passanten in einem Gebüsch in der Nähe des Planschbeckens im Hamburger Stadtpark entdeckt.

Früh ergaben sich den Angaben nach Hinweise auf ein Fremdverschulden als Ursache für dessen Tod. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Am Freitag nahmen die Beamten dann den ersten Verdächtigen fest. Am Samstag erließ ein Richter den ersten Haftbefehl, der zweite folgte am Sonntag.