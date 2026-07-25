Mann auf Campingplatz niedergestochen: Opfer lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Schlimme Eskalation auf einem Campingplatz in Hamburg ! Am Freitagabend hat ein Mann bei einer Auseinandersetzung ein Messer eingesetzt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. © Christoph Seemann/HamburgNews

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei auf einen Campingplatz am Ochsenwerder Elbdeich gerufen.

Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der auch eine Stichwaffe zum Einsatz gekommen ist, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Die Verletzungen des Opfers waren offenbar so schwerwiegend, dass der Rettungshubschrauber "Christoph 29" einen Notarzt zur Einsatzstelle bringen musste.

Am Samstagmittag teilte die Polizei mit, dass die Verletzungen des Mannes lebensgefährlich sind.