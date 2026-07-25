Mann sticht eigenen Bruder nieder! Opfer lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Schlimme Eskalation auf einem Campingplatz in Hamburg ! Am Freitagabend hat ein Mann (65) seinen eigenen Bruder (66) niedergestochen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. © Christoph Seemann/HamburgNews

Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei auf einen Campingplatz am Ochsenwerder Elbdeich gerufen.

Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Nach bisherigen Erkenntnissen stach der 65-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung auf seinen älteren Bruder ein. Zeugen griffen ein und alarmierten Rettungskräfte.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen.

Das 66-jährige Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der Rettungshubschrauber "Christoph 29" brachte einen Notarzt zur Einsatzstelle, der den Mann im Rettungswagen ins Krankenhaus begleitete.

Der Mann sei notoperiert worden, sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert, teilte die Polizei am Samstag mit.