Mann schießt mit Vogelschreck auf Kinder und löst Einsatz von Spezialeinheit aus

Hamburg - Großeinsatz in Hamburg ! Im Stadtteil Wilhelmsburg hat ein 44 Jahre alter Mann am Dienstagabend mit Vogelschreckmunition auf Passanten geschossen. Eine Spezialeinheit rückte daraufhin aus.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte verlassen ein Mehrfamilienhaus in Hamburg-Wilhelmsburg. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatten Zeugen gegen 17 Uhr den Vorfall in der Prassekstraße gemeldet.

Dort soll der Mann auf Kinder geschossen haben. Dank der Hinweise der Zeugen konnten die Einsatzkräfte schnell die Wohnung des mutmaßlichen Schützen in einem Mehrfamilienhaus lokalisieren.

Aufgrund der unklaren Gefahrenlage kam die Unterstützungseinheit (USE) der Hamburger Polizei zum Einsatz und bereitete einen Zugriff vor.

Dieser zum Glück nicht von Nöten, da der Beschuldigte die Tür öffnete.