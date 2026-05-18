Mann schlägt Frau in S-Bahn: Bei seiner Festnahme eskaliert die Situation

Hamburg - Schockierende Szene in der Hansestadt : In einer fahrenden S-Bahn soll ein 32-jähriger Mann eine 31-jährige Frau ohne erkennbaren Anlass mit der flachen Hand auf den Kopf geschlagen haben.

In einer Hamburger S-Bahn soll eine Frau von einem Mann geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16.37 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Poppenbüttel, teilte die Polizei am Montag mit.

Zeugenaussagen sowie die Angaben der Geschädigten zeichnen laut Ermittlungsstand ein erstes Bild: Der Mann habe zuvor bereits lautstark in der Bahn gepöbelt, wodurch sich mehrere Fahrgäste von ihm entfernt hätten. Die Frau selbst habe den Tatverdächtigen nicht gekannt. Durch den Schlag erlitt sie nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzungen.

Nachdem der Vorfall von Zeugen bei der Polizei gemeldet wurde, konnte die betroffene Bahn im S-Bahnhof Bahrenfeld gestoppt werden. Auf dem Bahnsteig haben die Einsatzkräfte den deutschen Tatverdächtigen schließlich angetroffen und zunächst festgenommen.

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet: Bei den polizeilichen Maßnahmen hat der Mann die Beamten beleidigt und erheblichen Widerstand geleistet. Er musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Verletzungen bei den eingesetzten Bundespolizisten entstanden dabei nicht.