Mann schlägt in S-Bahn zu und würgt Fahrgast am Boden: Kinder sitzen mit im Zug

Hamburg - Heftige Szene in der Hamburger S-Bahn! In einer fahrenden S3 sind am Samstagmittag zwei Männer in eine brutale Auseinandersetzung geraten. Eine Familie wurde Zeuge des Geschehens.

Zwei Männer sind in einer Hamburger S-Bahn aneinandergeraten. (Archivfoto) © Niklas Graeber/dpa

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizei habe sich der Vorfall gegen 13.22 Uhr auf der Strecke zwischen Elbgaustraße und Altona ereignet. Demnach gerieten ein 38-Jähriger und ein 29-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit.

Doch kurze Zeit später eskalierte die Situation: Der Ältere soll seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben! Durch die heftigen Treffer stürzte der 29-Jährige zu Boden. Doch damit nicht genug. Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige den am Boden liegenden Mann anschließend sogar am Hals gewürgt haben.

Ein 42-jähriger Fahrgast, der mit seinen zwei Kindern in derselben S-Bahn unterwegs war, alarmierte sofort die Polizei und stellte sich später den Einsatzkräften als Zeuge zur Verfügung. Als die Bundespolizisten die Bahn beim Halt im Bahnhof Altona erreichten, trafen sie sowohl den mutmaßlichen Täter als auch das Opfer noch im Zug an. Beide wurden zunächst auf den Bahnsteig geführt.

Der Geschädigte wies sichtbare, blutende Abschürfungen an der rechten Hand und im Gesicht auf. Er stand sichtlich unter Schock, weinte während der polizeilichen Maßnahmen und konnte zunächst keine Angaben zum Geschehen machen.