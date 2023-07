18.07.2023 22:24 Mann schleppt sich blutüberströmt über mehrere Straßen und bricht zusammen

Am Dienstagabend ist ein 35 Jahre alter Mann bei einem Streit am Hamburger Hauptbahnhof schwer verletzt worden. Er hatte mehrere Wunden am Oberkörper.

Von Robert Stoll

Hamburg - Großeinsatz für die Hamburger Polizei am Dienstagabend! In der Nähe des Hauptbahnhofes ist ein 35 Jahre alter Mann bei einem Streit schwer verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte versorgten das blutüberströmte Opfer in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes. © Blaulicht-News.de Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, erlitt er Verletzungen am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht. Nach ersten Informationen soll sich der Mann mit mehreren Stichwunden über das Klostertor bis hin zur Altmannbrücke geschleppt und eine deutlich sichtbare Blutspur hinterlassen haben. Dort brach er schließlich blutend und benommen zusammen. Polizei und Rettungskräfte versorgten das Opfer bis zu seinem Abtransport. Hamburg Crime Nackter Mann am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen Die Beamten sichern derzeit noch Spuren am Tatort und suchen nach dem Tatwerkzeug. Wie es zu dem Streit kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

