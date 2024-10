Mann vor Wohnung seiner Freundin abgefangen und angeschossen

Hamburg - Schon wieder Schüsse in Hamburg ! Im Stadtteil Rahlstedt wurde ein 23 Jahre alter Mann in der Nacht zum Sonntag angeschossen.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz. © NEWS5 / René Schröder

Der Vorfall ereignete sich am Schimmelreiterweg, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu TAG24.



Zum Tathergang machte die Polizei am Sonntagmittag neue Angaben. Demnach kam der 23-Jährige mit seinem Auto gegen 23.58 Uhr an der Wohnanschrift seiner Freundin an.

Als er aus dem Wagen ausgestiegen war, traten mehrere dunkel gekleidete Männer an ihn heran und schossen unvermittelt auf ihn. Danach flüchteten die Angreifer in einem weißen Auto.

Nach TAG24-Informationen sollen vier Schüsse gefallen sein. Der 23-Jährige wurde von mindestens einer Kugel getroffen und schwer verletzt. Er befindet sich nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit über einem Dutzend Streifenwagen sowie Suchhunden und Beamten aus Schleswig-Holstein ein. Doch die Täter konnten entkommen.