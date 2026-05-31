Mehrere Verletzte: Streit auf der Reeperbahn eskaliert

Hamburg - Streit auf der Reeperbahn eskaliert! In der Nacht zu Sonntag gerieten mehrere Personen in Hamburg aneinander, dann wurde ein Messer gezückt.

Drei Verletzte kamen nachdem Streit ins Krankenhaus. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Lagesprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, kam es gegen 0.30 Uhr zu der gewalttätigen Auseinandersetzung auf Höhe der Reeperbahn 48.

Noch seien die Hintergründe des Streits unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren fünf Personen in die Auseinandersetzung verwickelt.

Drei davon wurden verletzt: Eine Person erlitt eine Stichverletzung im Oberkörper, laut Polizei würde jedoch keine Lebensgefahr bestehen.

Eine weitere hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen und eine dritte Person wies Schnittverletzungen an den Armen auf, die wahrscheinlich durch eine Glasflasche entstanden sind. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zudem konnten die Polizisten vor Ort zwei mögliche Tatverdächtige vorläufig festnehmen.