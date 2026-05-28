Blutiger Streit in Parkanlage: Mann sticht auf Kontrahenten ein!

Hamburg - Blutiger Streit in Hamburg : Am Donnerstag sind zwei Männer in einem Park im Süden der Hansestadt aneinandergeraten. Der eine stach auf den anderen ein!

Das schwer verletzte Opfer (verdeckt) wurde vor Ort von einem extra eingeflogenen Notarzt behandelt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr zu der Parkanlage an der Veringstraße im Stadtteil Wilhelmsburg alarmiert worden waren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf stach einer der Beteiligten auf seinen Kontrahenten ein.

Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste von einem Notarzt behandelt werden, der extra mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde. Lebensgefahr bestand laut dem Sprecher nicht.

Der Täter, der wie sein Gegenüber betrunken gewesen sein soll, wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.