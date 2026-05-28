Mitten in der Nacht: Mehrere Schüsse auf abfahrendes Taxi!

Hamburg - Schock in der Hansestadt : Mitten in der Nacht zu Donnerstag sind in Hamburg Schüsse gefallen!

In der Nacht zu Donnerstag wurden in Hamburg auf St. Pauli Schüsse auf ein Taxi abgefeuert. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 2.32 Uhr rückte die Polizei zu einem Einsatz in die Budapester Straße auf St. Pauli aus, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Eine Person hat dort auf ein abfahrendes Taxi geschossen. Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind bislang jedoch noch unklar. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass den Schüssen eine Auseinandersetzung vorausgegangen sei.

Laut Zeugenaussagen sollen fünf bis sechs Schüsse abgegeben worden sein, so der Reporter weiter. Eine eingerichtete Absperrung am Tatort wurde gegen 4.25 Uhr wieder aufgehoben.