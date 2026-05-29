Streit im Dönerladen eskaliert: Mitarbeiter zieht plötzlich ein Messer

Hamburg - Heftige Auseinandersetzung in Hamburg -Nettelnburg! Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit im Dönerladen. Ein Mann (26) wurde durch ein Messer schwer verletzt.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. © Lars Ebner

Gegen 21:30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Fußgängerzone am Edith-Stein-Platz gerufen.

Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Im Verlauf des Streits soll ein Mitarbeiter (25) einen 26-jährigen Mann aufgefordert haben, den Laden zu verlassen. Als er der Aufforderung nicht nachkam, griff der Mitarbeiter zu einem Messer.

Der 26-Jährige habe daraufhin die Flucht angetreten, erlitt durch das Messer aber eine "stark blutende Wunde am Rücken", so der Sprecher.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch alle beteiligten Personen am Tatort. Ob es zu Festnahmen gekommen ist, konnte der Sprecher aber noch nicht sagen.

Gegen den 25-jährigen Mitarbeiter werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.