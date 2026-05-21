Während der Fahrt: Mann holt in S-Bahn plötzlich Machete aus der Tasche

Hamburg - Schrecken in der S-Bahn: Während der Fahrt hat am Mittwochabend in Hamburg plötzlich ein Mann mit einer Machete hantiert.

Bundespolizisten konnten den Mann festnehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 53-jähriger Iraner am Mittwoch gegen 21.40 Uhr plötzlich aggressiv geworden sein. Der Mann, der einen Hund bei sich hatte, war in der S7 von Rothenburgsort nach Tiefstack unterwegs.

Auf einmal habe er eine volle Deo-Dose in die Richtung zweier Fahrgäste geworfen, traf diese jedoch nicht, so die Polizei.

Anschließend habe der 53-Jährige eine Machete herausgeholt und damit gegen Sitzpolster und eine Stange geschlagen. Daraufhin flüchteten die Mitreisenden nach dem Halt am S-Bahnhof Tiefstack aus dem Zug.

Kurze Zeit später nahmen Bundespolizisten den 53-Jährigen vorläufig fest und befragten Zeugen. Sein Hund wurde von einer Beamtin gesichert.