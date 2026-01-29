SEK-Einsatz! Schwerbewaffnete Kräfte unterstützen bei Durchsuchung
Hamburg - Alarm in Hamburg! Am Donnerstag gab es einen SEK-Einsatz im Süden der Hansestadt. Hintergrund waren Ermittlungen des Landeskriminalamtes.
Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, begann der Einsatz gegen 16 Uhr in der Georg-Wilhelm-Straße im Stadtteil Wilhelmsburg.
Im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz führte das LKA eine Wohnungsdurchsuchung durch - zur Sicherheit wurde das Sondereinsatzkommando zur Unterstützung angefordert.
Die schwer bewaffneten Spezialkräfte rückten vor Ort an, mussten letztlich laut dem Sprecher aber nicht eingreifen.
Nach TAG24-Informationen soll es bei dem Einsatz auch keine Festnahme gegeben haben. Ob die Ermittler bei der Durchsuchung anderweitig fündig wurden, war zunächst ebenfalls unklar.
Titelfoto: Lenthe-Medien