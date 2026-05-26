Streit zwischen Arbeitskollegen eskaliert: Schlichter nutzt Besenstiel als Waffe

Hamburg - Am Montagabend ist ein Streit in Hamburg -Wilhelmsburg eskaliert. Zwei Personen landeten im Krankenhaus.

Zahlreiche Schaulustige kamen zum Tatort. © André Lenthe Fotografie

Gegen 19.30 Uhr musste die Polizei in den Vogelhüttendeich eilen, bestätige ein Sprecher der Polizei Hamburg gegenüber TAG24.

Dort war ein Streit zwischen zwei benachbarten Familien und Arbeitskollegen eskaliert. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 18 und 52 Jahren verletzt. Sie wurden von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Laut Reporter vor Ort habe einer der Tatverdächtigen versucht, die Streitenden mit einem Besenstiel zu trennen. Dabei wurde einer der Männer verletzt.

Vor Ort versammelten sich zahlreiche Schaulustige, weshalb die Absperrung rund um den Tatort mehrfach erweitert werden musste.