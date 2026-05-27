Mann zückt Messer an U-Bahn-Station! Spezialeinheit überwältigt ihn

Hamburg - Alarm in der Hansestadt! Am Mittwochabend kam es an einer U-Bahn-Station in Hamburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann hatte zuvor ein Messer gezückt.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann zu Boden und entwaffneten ihn. Verletzt wurde niemand. © NEWS5 / Fabian Höfig

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei bestätigte gegenüber TAG24, dass die Einsatzkräfte gegen 20.31 Uhr zur U-Bahn-Station Schlump alarmiert worden waren, nachdem ein Mann dort ein Messer gezückt hatte.

Zu den Hintergründen konnte er keine Angaben machen. Nach TAG24-Informationen soll es jedoch einen Streit zwischen zwei Männern gegeben haben.

Der Mann, der das Messer gezückt hatte, wurde von der Polizei angetroffen, zu Boden gebracht und entwaffnet. Daran war auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) beteiligt.