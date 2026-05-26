Jugendliche klingeln an Wohnungstür und greifen plötzlich an: Mädchen (11) im Krankenhaus

Hamburg - Dreiste Attacke in Hamburg -Harburg! Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Montag für den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte gesorgt.

Sieben Personen mussten nach der Attacke medizinisch versorgt werden. © André Lenthe Fotografie

Gegen 0 Uhr klingelte es bei einer Familie in der Hohe Straße plötzlich an der Tür. Als der 34-jährige Familienvater öffnete, standen drei Jugendliche vor ihm.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, baten die jungen Männer darum, ihr Handy bei der Familie aufladen zu können.

Der 34-Jährige lehnte ab, offenbar sehr zum Unmut der Halbstarken. Diese sprühten in der Folge mit Reizgas in die Wohnung und sollen zusätzlich nach dem Mann getreten haben.

Durch das Gas klagten sieben Personen über Augenreizungen und Atembeschwerden, darunter fünf Kinder im Alter zwischen 1 und 14 Jahren.

Mehrere Rettungswagenbesatzungen rückten zur Erstversorgung an. Eine Elfjährige wurde zur weiteren Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.