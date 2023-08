Nach Benzin-Attacke an Hamburger Tankstelle: Täter stellt sich

Hamburg - Nach der Benzin-Attacke auf einen Mann und eine Frau an einer Hamburger Tankstelle hat sich der mutmaßliche Täter selbst der Polizei gestellt.

An dieser Hamburger Tankstelle übergoss ein 31-Jähriger am Donnerstag eine 35-jährige Frau und einen Mitarbeiter mit Benzin. © News5/Schröder

Zu dem Vorfall kam es am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 9.26 Uhr an einer JET-Tankstelle in der Langenhorner Chaussee.

Ein Mann übergoss eine Frau sowie einen Mitarbeiter der Tankstelle mit Benzin, anschließend flüchtete er gemeinsam mit seiner Begleitung in einem Auto.

Die beiden konnten inzwischen von der Polizei identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die zwei ein Paar.

Bei der Frau handelt es sich demnach um eine 35-Jährige, die noch am Donnerstag wohlbehalten in Langenhorn angetroffen wurde. Der Mann, ein 31-jähriger Afghane mit Wohnsitz in Kiel, war zunächst nicht auffindbar, stellte sich aber gegen 21 Uhr der Polizei.

Mangels Haftgründen wurde er später wieder auf freien Fuß gesetzt, das Landeskriminalamt ermittelt aber wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung.