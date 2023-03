Nach Brokstedt: So viele auffällige Häftlinge hat die Hamburger Justiz im Fokus

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (39, Grüne) bei einer Sitzung des Justizausschusses in der hamburgischen Bürgerschaft zum Fall Ibrahim A. © Georg Wnedt/dpa

Am 25. Januar 2023 soll der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. (33) im Regionalzug auf der Fahrt von Kiel nach Hamburg zwei jugendliche Fahrgäste mit einem Messer getötet und fünf weitere schwer verletzt haben.

A. war den Behörden zuvor schon als physisch auffällig und Drogenkonsument bekannt und verbüßte bis saß bis wenige Tage vor der Tat wegen anderer Vergehen in Hamburger Untersuchungshaft. Nur sechs Tage nach seiner Entlassung soll A. den Messerangriff begangen haben.

Die Hamburger Justizsenatorin und der Innensenator Andy Grote (54, SPD) kündigten daraufhin ein Sofortmaßnahmenpaket an, am Donnerstag ließ Gallina verlauten, man habe sich "sofort an die Arbeit gemacht."