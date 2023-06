26.06.2023 17:31 Nach Leichenfund in Wohnung: Polizei verhaftet mehrere Tatverdächtige

Mitte April wurde in einer Wohnung in Hamburg-Steilshoop die Leiche eines 39-Jährigen gefunden. Am vergangenen Freitag wurden drei Verdächtige verhaftet.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Wohnung in Hamburg Mitte April wurden am vergangenen Freitag Haftbefehle gegen drei Tatverdächtige vollstreckt. Mitte April wurde in einer Wohnung in Hamburg-Steilshoop die Leiche eines 39-Jährigen gefunden. Am vergangenen Freitag wurden drei Verdächtige verhaftet. © Blaulicht-News.de Rückblick: Am 15. April verschafften sich Einsatzkräfte der Polizei nach einem anonymen Hinweis Zutritt zu einer Wohnung im Stadtteil Steilshoop, wo sie die Leiche eines 39-jährigen Mannes fanden. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Tote mit Betäubungsmitteln vergiftet worden war. Ein 25-jähriger Syrer und ein 40-jähriger Serbe gerieten in dringenden Tatverdacht, zudem wurde ein 38-jähriger Deutscher als Mittäter ermittelt. Hamburg Crime Drei Verletzte! Polizei will Drogendealer festnehmen und wird attackiert Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die drei Männer nach dem Tod ihres Bekannten Wertgegenstände aus dessen Wohnung geklaut und dessen Accounts für Online-Bestellungen genutzt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Landgericht Haftbefehle für die Verdächtigen, die am Freitag von der Polizei vollstreckt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes dauern weiter an.

