02.04.2024 17:42 Nach Schüssen auf offener Straße: Täter immer noch auf der Flucht

Nachdem ein Mann am Sonntag in Hamburg durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden ist, gab die Polizei am Dienstag weitere Details bekannt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nachdem ein Mann am Ostersonntag im Hamburger Stadtteil St. Georg durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden ist, gab die Polizei am heutigen Dienstag weitere Details bekannt. Vor einem Restaurant am Steindamm wurde am Sonntag ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden. © Blaulicht-News.de Demnach hatten Passanten gegen 5 Uhr morgens Schüsse gehört und eine vorbeifahrende Streife alarmiert. Kurze Zeit später sei dann der durch mehrere Schusswunden lebensgefährlich verletzte Mann vor einem Restaurant am Steindamm gefunden worden, wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg am Sonntag gegenüber TAG24 bestätigte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch am heutigen Dienstag noch in Lebensgefahr schwebt. Hamburg Crime Schüsse in Hamburg: Lebensgefährlich verletzter Mann gefunden! Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe zur Tat weiterhin unklar. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehr als zwölf Streifenwagen konnten die oder der Täter noch nicht ermittelt werden. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/428656789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

