31.03.2024 10:39 1.834 Schüsse in Hamburg: Lebensgefährlich verletzter Mann gefunden!

Blutige Auseinandersetzung am Ostersonntag! Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden in Hamburg durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden.

Von Madita Eggers

Hamburg - Blutige Auseinandersetzung am Ostersonntag! Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden im Hamburger Stadtteil St. Georg durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sperrte den Tatort großräumig ab und suchte Hinweise zur Tat. © Blaulicht-News.de Polizei und Rettungskräfte waren gegen 5 Uhr morgens alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen ist im Bereich Adenauerallee/Ecke Steindamm ein Mann mit mehreren Schussverletzungen gefunden worden. "Er gilt als lebensgefährlich verletzt und wird in einem Krankenhaus versorgt", so eine Sprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24. Hamburg Crime Notruf aus Hamburger Knast "Santa Fu": Was ist passiert? Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat und zur Identität des Mannes könnten zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikten der Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen zu dem oder den Tätern aufgenommen.

Titelfoto: Blaulicht-News.de