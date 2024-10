Nach tödlichen Schüssen auf 31-Jährigen: Opfer war der Polizei wohl bekannt

Hamburg - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Hamburg ist der Täter weiterhin auf der Flucht.

Ermittler am Tatort. Das Opfer (†31) war nach Medienberichten wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. © Marcus Brandt/dpa

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unbekannte hatte am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Neustadt auf den 31-Jährigen geschossen und war anschließend geflüchtet.

Anwohner versuchten noch, den Verletzten wiederzubeleben, doch er starb am Tatort. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei zunächst weiter unklar.

Das Opfer war nach Medienberichten wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. Gegen den 31-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Lübeck Anklage wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung erhoben, wie ein Sprecher der Behörde bestätigte.

Er soll im Jahr 2022 in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer Mitangeklagten und einer anderen Frau eingegriffen haben.