Nach Warnung vor Aufklebern mit QR-Codes: Junger Mann festgenommen

Hamburg - Seit Juli 2025 sind im Hamburger Stadtgebiet vermehrt Sticker mit QR-Codes aufgetaucht . Jetzt wurde ein 23-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen, wie die Polizei Hamburg mitteilte.

Ein 23-Jähriger wurde im Zusammenhang mit gefährlichen QR-Code-Stickern festgenommen. © CityNews TV

Was es mit den Codes auf sich hat? Werden diese mit dem Handy gescannt, gelange man zu Messenger-Diensten, über die direkt Drogen bestellt werden können.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) sprach bereits eine Warnung vor der Werbung von Drogenhändlern mittels QR-Code-Aufklebern im öffentlichen Raum aus.



Fahnder des Drogendezernats nahmen am Dienstag nun einen jungen Mann in Bahrenfeld vorläufig fest.

Als die Polizisten zugreifen wollten, leistete der 23-Jährige jedoch heftigen Widerstand – zwei Beamtinnen wurden dabei leicht verletzt. Wochenlange Ermittlungen führten schließlich zu dem mutmaßlichen Betreiber des illegalen Geschäfts, teilte die Polizei mit.