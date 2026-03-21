Nächtliche Attacke: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Hamburg - Schock am Freitagabend in der Hansestadt : Ein 26-jähriger Mann wurde bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt.

Ein Mann wurde am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Hamburg schwer verletzt. © Lenthe-Medien/Presang

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 23.20 Uhr in der Straße Martin-Leuschel-Ring Ecke Wallgraben, so ein Polizeisprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Der Schwerverletzte sei nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht worden, so der Sprecher weiter. Die Hintergründe sowie Details zum Tathergang sind noch unklar. Nach Angaben eines Reporters vor Ort sei der Mann mit einem Messer verletzt worden.

Diese Information konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Weiter berichtete der Reporter, dass die Einsatzkräfte beim Eintreffen vor Ort den Mann stark blutend auf dem Gehweg gefunden haben sollen.