Zivilfahnder beobachten vermummte Männer und landen einen Coup

Hamburg - Zivilfahnder der Hamburger Polizei wurden am Dienstag auf vermummte Männer aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. Ihnen wird ein Raub mit Schusswaffe vorgeworfen.

Die Zivilfahnder nahmen die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. © NEWS5/René Schröder

Gegen 15 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte zwei Personen, die vermummt vom Luisenweg in Richtung Hammer Deich rannten.

Dort stiegen die Vermummten in einen offenbar wartenden VW Golf. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Wagen wenig später an der Kreuzung Borstelmannsweg/Süderstraße.

Die Insassen, drei Männer im Alter von 44, 20 und 17 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Noch während der Maßnahme stieß ein 34-Jähriger dazu.

Er teilte den Einsatzkräften mit, dass die beiden jüngeren Männer kurz zuvor in sein Auto gestiegen seien, ihn mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt hätten.

Anschließend seien sie mit ihrer Beute geflüchtet.

Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler tatsächlich eine geladene Schreckschusswaffe und das mutmaßlich geraubte Bargeld.