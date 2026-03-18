Schüsse in Hamburg! Mann wird bei Streit verletzt

Hamburg - Großeinsatz im Hamburger Westen! In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann im Stadtteil Eidelstedt angeschossen und verletzt worden.

Im Hamburger Stadtteil Eidelstedt wurde in der Nacht zu Mittwoch eine Person durch einen Schuss verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Einsatz gegen 0.30 Uhr auf der Holsteiner Chaussee. Dort war das Opfer durch einen Schuss verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so der Sprecher.

Nach TAG24-Informationen war es zuvor zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen, in dessen Verlauf mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Eine Person wurde dabei an den Beinen getroffen

Derzeit ist noch völlig unklar, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war und wer letztlich die Schüsse überhaupt abgegeben hat.