Party läuft aus dem Ruder: Mann springt aus Hochhaus

Freitagabend kam es bei einer Party in einem Hochhaus zu einem Streit. Anschließen sprang eine Person aus dem Fenster. Zwei Personen sind verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Diese Party eskalierte: Nach einem Streit sprang ein Mann aus einem Hochhaus.

Der Mann soll aus dem zweiten oder dritten Stock gesprungen sein.
Wie ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte, soll es auf einer lauten Party am Freitagabend zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Ob die Personen ausschließlich Partygäste waren oder ob es zwischen Feiernden und Anwohnern zu einem Streit gekommen war, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Gegen 23.27 Uhr wurden die Beamten zu einem Hochhaus in den Hardauring gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand bereits eine Person leicht verletzt vor dem Gebäude.

Eine zweite Person lag vor dem Hochhaus, diese soll entweder aus dem zweiten oder dritten Stock gesprungen sein, wollte jedoch nicht mit den Polizisten sprechen.

Beide kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Genauere Informationen zu den Personen konnte die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geben.

