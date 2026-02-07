Schlägerei eskaliert: Mann schwebt nach Wiederbelebung in Lebensgefahr
Hamburg - Nach einer Schlägerei mit mehreren Personen schwebt ein Mann in Lebensgefahr.
Freitagnacht kam es in Hamburg-Eißendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen, wie der Lagedienst der Polizei Hamburg auf Anfrage von TAG24 mitteilte.
Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste vor Ort von Einsatzkräften der Feuerwehr reanimiert werden.
Anschließend kam der Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei schwebt er noch immer in Lebensgefahr.
Die Polizei wurde um 2.05 Uhr nach Eißendorf gerufen. Mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen war die Polizei zwischenzeitlich vor Ort. Aktuell laufe der Einsatz noch.
Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.
