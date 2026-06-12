Passagiere raus, Flüge verspäten sich: Räumung von Sicherheitsbereich am Hamburger Flughafen

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Plötzliche Räumung am Hamburger Flughafen: Passagiere müssen sogar aus den Maschinen aussteigen. Der Grund: eine "polizeilichen Lage". Was steckt dahinter?

Von Martin Fischer

Hamburg - Wegen einer "polizeilichen Lage" am Hamburger Flughafen ist der Sicherheitsbereich des Airports geräumt worden.

Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist geräumt worden. (Archivfoto)
Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens ist geräumt worden. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Alle Passagiere hätten den Bereich hinter den Sicherheitskontrollen verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Auch bereits in den Maschinen sitzende Passagiere mussten demnach wieder aussteigen.

Um was für eine "polizeiliche Lage" es sich handelt, wollte der Sprecher nicht weiter ausführen. Häufig sind in solchen Fällen verdächtige Gegenstände Ursache für eine solche Sicherheitsmaßnahme. 

Derzeit werde der Bereich untersucht, sagte der Sprecher. Wie lange die Sperrung andauern werde, sei noch nicht absehbar. Ein dpa-Reporter berichtete vom Flughafen, dass für alle Flüge Verspätungen von drei Stunden angezeigt würden.

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Betroffen von der Sperrung war nach Angaben der Bundespolizei aber nur der Sicherheitsbereich, in dem sich die bereits kontrollierten Passagiere befanden. Die anderen Teile des Flughafens seien weiter zugänglich, hieß es.

Nur der Sicherheitsbereich wurde geräumt, andere Teilen des Hamburger Flughafens seien laut Bundespolizei nicht betroffen.
Nur der Sicherheitsbereich wurde geräumt, andere Teilen des Hamburger Flughafens seien laut Bundespolizei nicht betroffen.  © Marcus Brandt/dpa

Bundeswehr-Kampfjets trainieren am Airport

Am Hamburger Flughafen trainiert derzeit die Bundeswehr. Seit Anfang der Woche sind am zivilen Helmut-Schmidt-Airport sechs Tornado-Kampfflugzeuge stationiert.

Die Maschinen üben dort zwischen 9 und 18 Uhr parallel zum normalen Flugbetrieb Starts und Landungen.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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