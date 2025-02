Polizei schnappt Räuber-Trio nach mehreren Überfällen

Hamburg - Die Täter sind geschnappt! Nach mehreren Tankstellen- und Kiosk-Überfällen seit Anfang des Jahres konnte die Polizei am Mittwoch in Hamburg drei Männer identifizieren.

Nach Beschluss der Staatsanwaltschaft wurden am Dienstag die Wohnungen der beiden deutschen Tatverdächtigen in Neuenfelde und Lohbrügge durchsucht. Dabei stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel sicher, unter anderem auch den mutmaßlichen Fluchtwagen.

Sie sollen arbeitsteilig und in wechselnder Besetzung die Taten begangen haben. Die Polizei hatte im Zuge der Ermittlungen einen Hinweis auf einen silbernen Kleinwagen erhalten, der bei den letzten drei Taten als Fluchtauto genutzt wurde.

Bei den Ermittlungen und nach Auswertung von Beweismitteln war ein Trio, bestehend aus einem 21 Jahre alten Deutschen, einem 19-jährigen Deutschen und einem 21 Jahre alten Kosovaren, in den Fokus der Beamten geraten.

Wie ein Sprecher erklärte, liefen die Taten nahezu immer identisch ab. Ein Mitarbeiter war von einem Täter mit einer Machete bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. So zumindest in den Fällen in den Stadtteilen Finkenwerder, Billbrook und Neuenfelde.

Sie trafen in diesem Zuge auch den 21 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden musste.

Laut Sprecher dauern die Ermittlungen zu den Raubüberfällen weiterhin an. Es wird noch überprüft, ob auch weitere Taten in Hamburg und im Umland - unter anderem in Bergedorf, Neu Wulmstorf, Buxtehude und Barsbüttel - auf das Konto der drei Männer gehen.