Polizeieinsatz mit mehreren Fahrzeugen und Maschinenpistole in Hamburg: Was ist passiert?

Hamburg - Martialisches Aufgebot in Hamburg-Nord: Am Montagnachmittag rückten mehrere Streifen zum Einsatz aus, mindestens ein Beamter war mit einer Maschinenpistole bewaffnet.

Gegen 15.40 Uhr kam es zu einer Gefahrenlage auf der Bramfelder Chaussee, Höhe Nüßlerkamp. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, da dort eine Person mit einer Waffe hantiert haben soll.

Auf Nachfrage von TAG24 teilte die Polizeidirektion Hamburg mit, dass der Einsatz bereits beendet sei. Demnach habe sich vor Ort keine gefährliche Situation mehr abgespielt.



