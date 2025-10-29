Polizeieinsatz mit überraschendem Treffer: Zugfahrt endet für Mann in Haft

Hamburg - Polizeieinsatz mitten im Bahnverkehr! Am Dienstagmittag klickten im Bahnhof Hamburg -Harburg die Handschellen.

Am Dienstag nahm die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann im ICE fest. (Symbolbild) © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Bundespolizisten nahmen gegen 12.50 Uhr einen 48-jährigen Mann direkt in einem ICE fest. Dieser wurde vorab bereits per Haftbefehl gesucht.

Wie die Beamten auf den Gesuchten aufmerksam wurden? Der Mann war im Zug von Hannover nach Hamburg unterwegs – allerdings ohne Fahrschein.

Als ein Zugbegleiter den 48-Jährigen kontrollieren wollte, konnte der weder ein Ticket noch Ausweispapiere vorzeigen. Die Bahnmitarbeiter alarmierten daraufhin die Bundespolizei, die bereits bei der Einfahrt des ICE 682 in Harburg am Bahnsteig bereitstand.

Die Beamten konnten den Mann im Zug schnell ausfindig machen und überprüften seine Daten – mit überraschendem Ergebnis: Seit dem Vortag lag ein Haftbefehl gegen ihn vor!