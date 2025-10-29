Polizeieinsatz mit überraschendem Treffer: Zugfahrt endet für Mann in Haft
Hamburg - Polizeieinsatz mitten im Bahnverkehr! Am Dienstagmittag klickten im Bahnhof Hamburg-Harburg die Handschellen.
Bundespolizisten nahmen gegen 12.50 Uhr einen 48-jährigen Mann direkt in einem ICE fest. Dieser wurde vorab bereits per Haftbefehl gesucht.
Wie die Beamten auf den Gesuchten aufmerksam wurden? Der Mann war im Zug von Hannover nach Hamburg unterwegs – allerdings ohne Fahrschein.
Als ein Zugbegleiter den 48-Jährigen kontrollieren wollte, konnte der weder ein Ticket noch Ausweispapiere vorzeigen. Die Bahnmitarbeiter alarmierten daraufhin die Bundespolizei, die bereits bei der Einfahrt des ICE 682 in Harburg am Bahnsteig bereitstand.
Die Beamten konnten den Mann im Zug schnell ausfindig machen und überprüften seine Daten – mit überraschendem Ergebnis: Seit dem Vortag lag ein Haftbefehl gegen ihn vor!
Nach Fahrscheinkontrolle im ICE: Polizei nimmt gesuchten Mann fest
Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 48-Jährige wegen Eigentumsdelikten verurteilt, hatte eine Geldstrafe von 1800 Euro nicht bezahlt und sich der Strafvollstreckung entzogen. Die Folge: Jetzt muss der Mann stattdessen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.
Doch damit nicht genug: Ein Atemalkoholtest zeigte stolze 3,07 Promille! Trotz des hohen Werts bescheinigte ein Arzt dem Mann die Haftfähigkeit. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Gesuchte schließlich in eine Haftanstalt gebracht.
